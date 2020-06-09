البنك المركزي: ارتفاع محفظة الأوراق المالية للبنوك إلى 2.202 تريليون جنيه في فبراير الماضي

ارتفعت محفظة الأوراق المالية لدى البنوك لـ 2.202 تريليون جنيه في فبراير الماضي مقابل 2.2 تريليون جنيه في يناير السابق له بفارق 2 مليار جنيه ومقارنة بـ 2.1 تريليون جنيه في ديسمبر 2019 بزيادة بلغت 102 مليار جنيه.
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كشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن إجمالي محفظة الأوراق المالية للقطاع الحكومي بلغت 2.1 تريليون جنيه في فبراير الماضي مقابل 2.08 تريليون جنيه في الشهر السابق له ومقارنة بـ 1.96 تريليون جنيه في ديسمبر 2019.
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سجلت محفظة الأوراق المالية لقطاع الأعمال العام نحو 267 مليون جنيه مقابل 329 مليون جنيه في يناير الماضي ومقارنة بـ 309 مليار جنيه في ديسمبر السابق.
وبلغت محفظة الأوراق المالية للقطاع الخاص نحو 93.5 مليار جنيه مقابل 94.75 مليار جنيه في يناير الماضي ومقارنة بـ 92.3 مليار جنيه في ديسمبر السابق.
ووصلت محفظة الأوراق المالية للقطاع الخارجي نحو 13.6 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 15.202 مليار جنيه في يناير السابق ومقارنة بـ13.971 مليار جنيه في ديسمبر 2019.