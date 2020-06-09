روسيا: عدد ضحايا فيروس كورونا في موسكو يتجاوز الـ3 آلاف حالة

أعلن مركز العمليات الخاص بمحاربة فيروس كورونا في روسيا، عن تسجيل 59 وفاة جديدة بين مصابي فيروس كورونا في العاصمة موسكو خلال اليوم الأخير.





وبلغت حصيلة الوفيات، بحسب المركز، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، جراء الفيروس في العاصمة الروسية 3029 حالة منذ بدء انتشار الوباء.





يذكر أنه تم رصد تراجع كبير في وتيرة انتشار الفيروس بموسكو خلال الأيام الأخيرة .





وأعلن عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين، أمس، رفع القيود عن تنقل السكان في المدينة وإلغاء نظام التصاريح الإلكترونية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى رفع مزيد من القيود خلال الشهر الجاري.





وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في عموم روسيا 476 ألف شخص، 197 ألفا منهم في موسكو، فيما بلغت حصيلة الوفيات في روسيا 5971 حالة اليوم، بينما تعافى أكثر من 230 ألف شخص من الفيروس.