بدون تباعد اجتماعي.. أسواق ووهان الصينية تعود إلى الحياة.. صور

عادت الحياة- كما كانت عليه قبل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"- في ووهان ، بؤرة تفشي الفيروس، والتي خرج منها إلى العالم.





وانتشرت صور لأسواق مدينة ووهان الصينية ، وهي مزدحمة بالمواطنين الصينيين، ما يدل على قدرة الحكومة الصينية للسيطرة على الفيروس من بؤرة انتشاره.





ويظهر في الصور المنتشرة ازدحام كبير للباعة والمتجولين، وسط غياب تام لإجراءات التباعد الإجتماعي، التي دعت إليها الحكومة الصينية.





وكشفت الحكومة الصينية، عن أن مدينة ووهان لم تسجل أي إصابات مؤكدة لفيروس كورونا، بعد أن قام المسئولون بفحص كل شخص تقريبًا في المدينة في أقل من 3 أسابيع لمنع تفشي المرض.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال مسؤول اليوم أن السلطات اكتشفت 300 مريض بدون أعراض ، والذين لم تظهر عليهم أي أعراض لكنهم مازال بإمكانهم نشر الفيروس.