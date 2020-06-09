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فن

إليسا تحصد 2.6 مليون مشاهدة بـ قهوة الماضي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:03 ص
اليسا - قهوة الماضي
اليسا - قهوة الماضي
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سعيد فراج
حصدت الفنانة اللبنانية إليسا، 2 مليون و600 ألف مشاهدة، بأحدث أغانيها التي تحمل اسم «قهوة الماضي» بعد طرحها عبر قناتها على يوتيوب، يوم 25 مايو الجاري، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك. 

أغنية «قهوة الماضي» لـ إليسا، كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وهي ضمن البوم اليسا الجديد الذي كان من المقرر طرحه في عيد الفطر، وتأجل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتقول كلمات الأغنية.

بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلـــك 
ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك
بدي حدا شوفو إنت لو طـــــــــــل
إقعد بوجو عالهدا واتأملـــــــــــك 
حبيبي
بكل مطرح في أنا وأنت ســــــــــوا
في ذكرياتي العالقة بماضي الهوى
قلبي صفي مجروح مش لاقي دوا
يا بموت عإيد الوفا يا بقتـــــــــــلك

وطرحت إليسا في شهر أبريل الماضي أغنية "هنغني كمان وكمان" التي تصدرت التريند، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "لما نروح ونسافر حتة بعيدة.. لما بندخل قصة حب جديدة.. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة.. بنغنى.. لما نطير مالفرحة لعالم تانى.. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى.. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى.. بنغنى.. هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش تحت أى ظروف.. هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش يللا بينا نعيش.. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالأحزان.. ويا دنيا جنان بجنان.. ويا دنيا جنان بجنان".
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