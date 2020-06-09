شيري chery تعلن قائمة أسعار جديدة لأحد موديلاتها في مصر

أعلن وكيل سيارات شيري في مصر عن قائمة أسعار جديدة لموديلات شيري أريزوchery arrizo 5 الجديدة موديل 2020 التي يتم تجميعها محليًا في مصر .





حيث اعلنت الشركة تفاصيل بخصوص سعر السيارة الجديدة والذي يسري علي فئاتها الاربع في مصر .

سعر شيري اريزو 5 في مصر







شيري أريزو chery arrizo 5

شيري أريزو chery arrizo 5

شيري أريزو chery arrizo 5

شيري أريزو chery arrizo 5 بسعر

مواصفات chery arrizo 5 في مصر

شيري أريزو chery arrizo 5

ارخص 10 سيارات في مصر 2020

اعلنت الشركة أن سعر السيارةلأول فئة بفتيس مانيوال هو 171.000 جنيه و جاء سعر الفئة الثانية من السيارةالتي تأتي بفتيس مانيوال وفرش جلد بواقع 172.900 جنيه بينما الفئة الثالثة من السيارةبفتيس اوتوماتيك فتأتي بسعر 194.000 جنيه و جاء سعر الفئة الرابعة هاي لاين من السيارة205.900 جنيه.تأتي السيارةبمحرك سعة 1500 سي سي بقوة تصل الي 114 حصان بالاضافة الي عزم دوران 141 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات بالاضافة الي الناقل المانيوال كما يمكن للسيارة التسارع الي 100 كم في الساعة في 11.5 ثانية وتستهلك من الوقود 7 لتر لكل 100 كم و هذة السيارة مصنفة ضمن