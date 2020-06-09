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سيارات

شيري chery تعلن قائمة أسعار جديدة لأحد موديلاتها في مصر

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:02 م
شيري 7
شيري 7
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اشرف عطية
أعلن وكيل سيارات شيري في مصر عن قائمة أسعار جديدة لموديلات شيري أريزوchery arrizo 5 الجديدة موديل 2020 التي يتم تجميعها محليًا في مصر .

حيث اعلنت الشركة تفاصيل بخصوص سعر السيارة الجديدة والذي يسري علي فئاتها الاربع في مصر  . 

سعر شيري اريزو 5 في مصر

اعلنت الشركة أن سعر السيارة شيري أريزو chery arrizo 5 لأول فئة بفتيس مانيوال هو 171.000 جنيه و جاء سعر الفئة الثانية من السيارة شيري أريزو chery arrizo 5 التي تأتي  بفتيس مانيوال وفرش جلد بواقع 172.900 جنيه  بينما الفئة الثالثة من السيارة شيري أريزو chery arrizo 5 بفتيس اوتوماتيك فتأتي بسعر 194.000 جنيه و جاء سعر الفئة الرابعة هاي لاين من السيارة شيري أريزو chery arrizo 5 بسعر 205.900 جنيه.

 
مواصفات chery arrizo 5 في مصر

تأتي السيارة شيري أريزو chery arrizo 5 بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة تصل الي 114 حصان بالاضافة الي عزم دوران 141 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات بالاضافة الي الناقل المانيوال كما يمكن للسيارة التسارع الي 100 كم في الساعة في 11.5 ثانية وتستهلك من الوقود 7 لتر لكل 100 كم و هذة السيارة مصنفة ضمن ارخص 10 سيارات في مصر 2020 .
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