برلماني: التوسع في الزراعة العضوية يزيد الصادرات ويحافظ على الصحة

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أهمية قانون الزراعة العضوية، مشيرا إلى ضرورة تفعيله ووضع آليات لتنفيذه والتوسع في الزراعة العضوية حتى ندعم الصادرات ونحمي صحة ‏المصريين في الوقت نفسه.





وأوضح أن التوسع في الزراعة العضوية يضاعف دخل مصر من الصادرات الزراعية لدرجة أنها توفر لمصر نحو 5 أمثال من ‏دخل قناة السويس، مؤكدا أنه أصبح توجها عالميا للتقليل من نسبة التلوث، والتي تؤثر بشكل سلبي متزايد على البيئة، باستخدام الزراعة العضوية تجنبا للضرر البيئي الناجم عن استخدام المبيدات الكيميائية المستخدمة في الزراعة التقليدية.





وأضاف أنه برغم أن المنتجات العضوية أصبحت في رواج إلى حد كبير، يظل هناك العديد من التحديات التي تواجه الزراعة العضوية منها ارتفاع تكلفة شراء هذه المنتجات، كما أن مساحات الأراضي الزراعية في مصر مفتتة، وبالتالي سيكون من الصعب على أصحاب المساحات الصغيرة اتباع نظام الزراعة العضوية والنجاح في تسويق منتجاتهم إلا إذا كانت هناك تعاونيات تساعدهم في ذلك، وهو ما يتطلب إصدار قانون تعاوني متعلق بالزراعة العضوية، بحيث يتم تزويد المزارعين بمستلزمات الإنتاج وتسويق محاصيلهم.



