تعرف على أحدث حساب مصرفي للتحويلات .. خدمات

يفعل بنك عوده - مصر خلال الشهر الحالى حساب نظام IBAN International Bank Account Number لتسهيل جميع المعاملات المصرفية الداخلية والخارجية للعملاء.









ويتميز حساب IBAN بدقة التحويلات المصرفية وسرعة تنفيذها بتكلفة أقل مما يحد من أخطاء النسخ وتجنب التأخير في تنفيذ المدفوعات الالكترونية.









وفى هذا الصدد صرح محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده-مصر:" يطبق البنك نظام IBAN تماشيًا مع خطة البنك المركزي لتدعيم برنامج الشمول المالي بمصر".









ويمكن للعميل معرفة رقم الحساب الجديد من خلال أي كشف حساب بنكي أو من خلال الفرع التابع له العميل. وسيكون من الضروري للعملاء معرفة رقم الحساب المصرفي الدولي الخاص بهم حيث انه لن يتم إتمام أى تحويل من أو الى حساب بنكى داخل أو خارج مصر دون رقم الحساب المصرفي الجديد وذلك ابتداء من 30 يونيو 2020.