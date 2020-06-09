متحدث الوزارة: لم نقم بتخفيف الأحمال الكهربائية على الشبكات نهائيا.. فيديو

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، عن أن قيمة تحسين الخدمة الكهربائية للمواطنين بنسبة 100% تصل لـ 24 مليار جنيها، متابعا أنه لم نقم بتخفيف الأحمال الكهربائية على الشبكات نهائيا.





وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة عازمة على تطوير قطاع الكهرباء بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، لافتا إلى أن الدولة تقدم دعم للمواطنين في أسعار فاتورة الكهرباء.





وأكمل المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أن أسعار الكهرباء التي أعلن عنها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اليوم سيتم تطبيقها فى 1 – 7- 2020 وسيكون هناك تعديل فى تلك الأسعار مع انتهاء مدة الـ 5 سنوات، مؤكدا أن آخر هذه المدة فى 1-7 – 2024.



