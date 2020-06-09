الإسماعيلي يشترط هذا الرقم لبيع نجم الفريق للمقاولون العرب

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الموافقة رسميا علي بيع اللاعب شكري نجيب نجم الفريق، لصفوف المقاولون العرب نهائيا ولكن بشرط وحيد يطلبه مجلس الدراويش.









ويعتبر اللاعب شكري نجيب لاعبا معارا في صفوف فريق المقاولون العرب منذ عامين، ويريد النادي التعاقد معه بصفة نهائية خاصة أن عقده ممتد مع الإسماعيلي لمدة 3 مواسم قادمة.









واشترط النادي الإسماعيلي الحصول علي مبلغ 3 ملايين جنيه من أجل الموافقة علي بيع المهاجم شكري نجيب لصفوف الذئاب، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.







