20 سوقا عالميا.. الزراعة: مصر تتصدر المرتبة الأولى فى هذه الحاصلات.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة منظومة الزراعة المصرية عظمت من جهودها خلال الفترة الماضية وإنتاجية وحدة الأرض والمياه.





وكشف المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعسانى عبر برنامج صباح البلد بفضائية صدى البلد ، عن افتتاح 20 سوق مصرى جديد ب عدد كبير من دول العالم ،





ونوه الدكتور محمد القرش ، إلى أن مصر تحتل أيضا المرتبة الأولى فى تصنيع التمور، وأيضا المرتبة السادسة عالميا فى تصدير البطاطس ، بالإضافة لإحتلالها المرتبة الأولى فى إنتاج الزيوت، الفواكه المجمدة لافتا إلى أن مصر تشهد طفرة فى الحاصلات الزراعية.





وأشار إلى أن جهود الدولة المصرية فى تحقيق وحدة الأمن الغذائى المصرى كانت واضحة سواء عن طريق ضخ استثمارات ضخمة لزيادة العائد من المنتجات الزراعية خاصة بمشروع المليون ونصف فدان ، 100 ألف فدان الصوب الزراعية ، مشاريع الانتاج السمكى والزراعى ..





ولفت الدكتور محمد القرش، المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة إلى أن المنتجات الزراعية تصل لكافة قارات ودول العالم ، خاصة وأن الأخيرة تتمتع بالجودة العالمية .











