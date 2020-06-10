بتجربة عملية على الهواء.. اعرف الفرق بين الكمامة الآمنة والمغشوشة.. فيديو

قام الإعلامى أحمد خيرى، بتجربة عملية على الهواء مباشرة للكشف عن الفرق بين الكمامة الآمنة والكمامة المغشوشة، لتوعية المواطنين بضرورة التأكد من سلامة الكمامة قبل الاستخدام ودرجة حمايتها من فيروس كورونا.





وقام خيرى خلال تقديمه برنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، أن بفتح طبقات الكمامة للتأكد من عدد طبقاتها، ووجد أن الكمامة تحتوى على طبقة واحدة فقط ولا يوجد فلتر فى الكمامة للحماية من فيروس كورونا.





ومن جانبه حذر الدكتور خالد رأفت - عضو مجلس إدارة شعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات، من شراء الكمامات المجهولة الهوية، موضحًا أنه يجب منع بيع الكمامات غير المطابقة للمواصفات القياسية من الأسواق.





وتابع أن الكمامة بدون طبقة الفلتر تكون ليس لها فائدة، مضيفًا أن الكمامة يجب أن تحتوى على طبقة خارجية وطبقة داخلية وطبقة فى النصف عبارة عن فلتر يمنع دخول الرذاذ و فيروس كورونا لمستخدمها.





وأوضح أنه يجب شراء المنتج الآمن أى كان سعره، مضيفًا أنه يجب على الدولة التصدى للكمامات المغشوشة مجهولة الهوية المطروحة بالأسواق.