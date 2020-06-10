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منوعات

رجل يحول كلبه الضخم إلى باندا ليرفع سعره.. شاهد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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مريم صليب
قرر أحد الشبان أن يحول كلبه الضخم إلى باندا، وقام بتلوين جسده بالأبيض والأسود ليصبح نسخة مشابهة من حيوان الباندا.


وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يصطحب حيوان يشبه الباندا في الشارع ويعامله بطريقة غريبة ويربطه من عنقه بسلاسل حديدية.


وفي واقع الأمر لم يكن ذلك الحيوان باندا، ولكنه كان كلبا يصطحبه أحدهم للعيادة البيطرية، وعندما سئل عن سبب تغييره شكل الكلب الخاص به، أوضح مالك الكلب الضخم، أنه حاول تغيير شكل الكلب الخاص به وغير لونه من الأبيض إلى الأبيض وبه بقع سوداء ليشبه حيوان الباندا.


وذكر الشاب أن أحد أصدقائه خدع في شكل الكلب وظنه باندا بالفعل وكان يريد شراءه، حتى كشف اللعبة وتوصل إلى أن ذلك الحيوان هو كلب ولكن طرأت تغييرات على شكله.

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