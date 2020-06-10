ياسر عبيدو يكتب: أرشحه لمناهج وزارة التعليم

كتاب (الأبيض المتوسط "تاريخ بحر ليس كمثله بحر") من تأليف جون جوليوس نورويش ومن ترجمة المرحوم خالد الذكر طلعت الشايب

هو كتاب يقع فى 773 صفحة، ويضم 33 فصلا، يصحبنا الكاتب من خلال هذا العمل الموسوعى فى رحلة طويلة فى الزمان والمكان،تبدأ بالبشر،وليس بالصخور والماء، كما يقول مؤلفه الذى زار كل البلدان الواقعة على شطاّنه ليكتب قصته,حيث تبدأ الرحلة من فينيقيا ومصر القديمة وتنتهى مع صمت مدافع الحرب العالمية الأولى.





فعلى صفحات هذا العمل الكبير، يتدفق نهر من الحكايات الصادقةعن اليونان القديمة،والامبراطورية الرومانية المقدسة،والعصور الوسطى،والفتوحات العربية ،وصراعات الاباطرة والملوك والباباوات والقراصنه،والحروب الصليبية، ومحاكم التفتيش الاسبانية والبعث الايطالى،وحروب نابوليون،وثورة اليونان ،ومصر محمد على،وقناة السويس ،والامبراطورية العثمانية،وحروب البلقان،وتقسيم العالم القديم بين المنتصرين فى الحرب العالمية الاولى فى مؤتمر باريس 1919 ومعاهدة فرساى التى تبعته.





ليسدل الستار على العالم القديم,ويبدأ عالم جديد ويظل فى القلب من ذلك كله..البحر المتوسط,الذى ليس كمثله بحر،كما شاءت الجغرافيا وقدر التاريخ.





وهنا نستحضر كلمة “جون جوليوس” التي صاغها حول البحر المتوسط قائلا: “هو أعظم بحيرة طبيعية، ومركز التاريخ، وملتقى الحضارات الأعظم في تاريخ البشرية، فعلى ضفافه نشأت ونمت الأديان الثلاثة الكبرى، وعن طريقه تواصلت ثلاث قارات، وفوق مياهه وجزره تصارعت الإمبراطوريات، وبذلك كله تعددت أدواره وتجلياته، ليكون مهدًا ولحدًا وجسرًا وعائقًا ونعمة ونقمة وأيضًا مسرحًا لحروب ضروس”.



