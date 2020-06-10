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رياضة

كورونا تضرب الجبلاية.. موظف بسكرتارية اتحاد الكرة يدخل العزل المنزلي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:51 م
صدى البلد
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يسرى غازى
غادر مقر اتحاد الكرة فى الجزيرة أحمد سامي موظف فى قسم السكرتارية بعدما تعرض إلى التعب وارتفاع فى درجات الحرارة.

وتعرض ٣ موظفين فى الحسابات فى الجبلاية إلى الإصابة بفيروس كورونا عقب تعرض الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة بالفيروس وتماثله للشفاء وخروجه من مستشفى السلام الدولى.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن أحمد سامي موظف فى السكرتارية تعرض إلى التعب والإرهاق وارتفاع فى درجات الحرارة وغادر مقر الجبلاية فى الجزيرة بعد ظهور بعض الأعراض عليه بالإصابة بفيروس كورونا.

لفت إلى أن أحمد سامى موظف السكرتارية يمكث حاليا فى العزل المنزلى ويتواصل مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية للجبلاية بشكل متواصل من أجل اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتلقى العلاج.

يذكر أن التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن أنه فى حال الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى:

ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.
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