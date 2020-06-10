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رياضة

بعد محمود سعد.. وجيه أحمد ينفي إصابة موظف باتحاد الكرة بكورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:38 ص
وجيه أحمد
وجيه أحمد
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يسرى غازى
كشف وجيه احمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة عن حقيقة إصابة شادى محمد إداري اللجنة بفيروس كورونا.

كان الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة تماثل للشفاء وخرج من مستشفى السلام الدولى بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا كما أصيب ٣ موظفين آخرين فى الحسابات.

قال وجيه أحمد فى تصريحات خاصة لصدى البلد: شادى محمد الموظف الإدارى بلجنة الحكام يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا على الإطلاق ويمارس مهام عمله بشكل طبيعي.


أضاف.. لجنة الحكام تتبع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصارمة وفقا لتعليمات وزارة الصحة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

لفت إلى أنه تم التشديد على كافة العاملين فى لجنة الحكام على ضرورة ارتداء الكمامة أثناء التواجد فى العمل والحفاظ على التباعد الاجتماعي من أجل ضمان السلامة لكافة عناصر وموظفى اللجنة الرئيسية داخل لجنة الحكام.

يذكر أن التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن أنه فى حال الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى :


ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.


ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.


- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.
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