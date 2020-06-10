فيفا يصدر تعليمات طبية صارمة لاتحاد الكرة لمواجهة جائحة كورونا

جاءت التعليمات التى أرسلها الفيفا للجبلاية على النحو التالي ..





شكل شكل الاتحاد الدولي لكرة القدم لجنة طبية من المختصيين وممثلين لكل الاتحادات القارية لوضع المتطلبات الواجب اتباعها فيما يتعلق بنشاط كرة القدم.





أولًا:- قبل بداية النشاط:

1- يجب على أي شخص يشارك في النشاط الرياضي إن كان (رياضيًا ، متطوعًا ، مسؤولًا ، مختصًا بالطعام ، وما إلى ذلك) يجب أن يتم التحقق بشكل استباقي عن الحالة الصحية لكل منهم (بما في ذلك قياس درجة الحرارة ورصد أي أعراض مرضية).





2- غير مسموح لأي شخص ضمن الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين المشاركة فى الأنشطة الرياضية وهو مريض كما يتوجب عليه الإبلاغ عن الأعراض بواسطة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.





3- يجب على طواقم العمل بما فيهم المتطوعون التأكد من إبلاغهم للمتعاملين معهم على الإجراءات الخاصة بالمرضى المشتبه بهم والحالات المؤكدة، و إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها، ووسائل الحصول على مزيد من المعلومات.









ثانيًا:- أثناء النشاط:





1- يجب أن يكون المشاركون على دراية تامة بما هو مطلوب والتعاون مع الطواقم الطبية للفرق والأندية أو مجموعة الانشطة الرياضية في الاماكن التى سيقام فيها النشاط وذلك من خلال قياس درجات الحرارة الخاصة بهم أو الرياضيين المشاركين يومًا والتأكد التام على ان أي درجات حرارة أعلى من 38 درجة يتم تبليغ الفريق الطبي فورا ويجب اتباع الاجراءات الخاصة بإدارة المسافرين عند نقاط الدخول مثل (المطارات الدولية والموانئ والمعابر البرية) المتبعة لفحص جائحة كورونا (COVID-19).

2- غسل اليدين بصفة متكررة بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل وايضًا استخدم معقم اليدين الكحولي الموصى به من (منظمة الصحة العالمية ، 2009) في حالة عدم توفر الماء والصابون. كما يجب أن تكون اماكن المطهر اليدوي متاحة في جميع اماكن الانشطة الرياضية والاقامة وحافلات الترحيل للفريق.

3- تغطية الفم والانف بمنديل أو الكم (وليس اليدين) عند السعال أو العطس. وذلك بممارسة آداب التنفس (الحفاظ على مسافة: 1 م على الأقل) ، وتغطية السعال والعطس بمنديل واهمية التخلص منه و أستخدام الكوع ، وغسل اليدين). فى حالة استمرار السعال ، اعزل نفسك واطلب المشورة الطبية.

4- تجنب الاتصال بالمرضى ، بما في ذلك الاتصال المباشر و الوثيق مع أولئك الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة.





5- عدم المشاركة فى استخدام المناشف ، الملابس الصابون والاشياء الشخصية الاخرى مثل زجاجات المياه.





كما تم التأكيد على النظافة الصحية الجيدة للفريق او النادي مع ضمان حصول جميع اللاعبين والمسؤولين والموظفين على زجاجات المياه المتعلقة بهم وذلك لمنع انتقال الفيروسات والبكتيريا.







- كما يجب وضع علامات على الزجاجات وغسلها (بصابون خاص) بعد كل ممارسة أو مباراة.





- ينصح الرياضيين بعدم لمس الفم أو الانف.





- تجنب المصافحة أو العناق.





- تجنب غرف البخار أو الساونا.





- من الضروري تطهير المياه وذلم للحفاظ على تركيز المطهر في الماء للاستهلاك وفي حمامات السباحة أو المنتجعات الصحية ضمن الحدود المصرح بها وفقًا للقواعد والمعايير الدولية ، ويفضل أن يكون ذلك المطهر فى حده الاعلى.





يجب ان يكون الجميع على دراية بالحاجة إلى التنظيف المنتظم للعناصر التي يتم لمسها بشكل متكرر (مقابض الأبواب والمصاعد ومعدات الصالة الرياضية ، وغيرها من الاجهزة المستخدمة).