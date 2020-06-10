باطلة إذا لم تعرض على الفيفا.. خبير عن تعديلات لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة





قال محمد بيومى عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.. لائحة النظام الأساسي يجب أن تعرض علي الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا أولا ومن ثم تعتمد من قبل الجمعية العمومية للجبلاية وإلا تصبح باطلة.





كانت أزمة نشبت بين وزارة الشباب والرياضة و اللجنة الأوليمبية من جهة والاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا بشأن مواعيد انتخابات مجلس ادارة الجبلاية القادمة وفقا للائحة النظام الاساسي او القانون الدولي لكرة القدم الفيفا.





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يذكر ان التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن انه فى حال الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى : ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.





ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.





ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.





- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.





- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.





- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.





- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.







- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.





- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.