محمد مصيلحي: الزمالك طلب مبلغا يعادل القيمة المالية لفريق الاتحاد للتعاقد مع سيسيه

أكد محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري رغبته في استمرار أحمد رفعت ورزاق سيسيه لاعبا الزمالك المعارين للفريق الأول بالنادي السكندري خلال الموسم القادم .





وأضاف مصلحي في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة اون سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير : أحمد رفعت ورزاق سيسيه لاعبان مميزان ولديهما قدرات كبيرة وظهرت مع الفريق خلال الفترة الماضية ونتمني استمراراهم .





وأكمل : نادي الزمالك طلب 45 مليون جنيه مصري للتخلي عن خدمات رزاق سيسيه إلا أن المبلغ كبير للغاية خصوصا في الفترة الحالية مع أزمة توقف الدورى المصري علي خلفية انتشار كورونا .





وأوضح رئيس نادي الاتحاد الكسندري : المبلغ الذي طلبه مسؤولو الزمالك للتخلى عن سيسية مبالغ فيه وهو يعادل بشكل تقريبي سعر فريق الكرة القدم بالنادي كله .





واختتم : تجمعني علاقة جيده مع رزاق سيسيه ودائم التواصل معي وفي اخر مكالمة ارسل لي صورة ابن اخته المولود حديثا، وأبلغني في وقت سابق انه يتمني الاحتراف في نادي برشلونة .