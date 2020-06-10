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رياضة

محمد مصيلحي: الزمالك طلب مبلغا يعادل القيمة المالية لفريق الاتحاد للتعاقد مع سيسيه

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:37 م
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
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عبدالله هشام
أكد محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري رغبته في استمرار أحمد رفعت ورزاق سيسيه لاعبا الزمالك المعارين للفريق الأول بالنادي السكندري خلال الموسم القادم . 

وأضاف مصلحي في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة اون سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير : أحمد رفعت ورزاق سيسيه لاعبان مميزان ولديهما قدرات كبيرة وظهرت مع الفريق خلال الفترة الماضية ونتمني استمراراهم . 

وأكمل : نادي الزمالك طلب 45 مليون جنيه مصري للتخلي عن خدمات رزاق سيسيه إلا أن المبلغ كبير للغاية خصوصا في الفترة الحالية مع أزمة توقف الدورى المصري علي خلفية انتشار كورونا . 

وأوضح رئيس نادي الاتحاد الكسندري : المبلغ الذي طلبه مسؤولو الزمالك للتخلى عن سيسية مبالغ فيه وهو يعادل بشكل تقريبي سعر فريق الكرة القدم بالنادي كله .

واختتم : تجمعني علاقة جيده مع رزاق سيسيه ودائم التواصل معي وفي اخر مكالمة ارسل لي صورة ابن اخته المولود حديثا، وأبلغني في وقت سابق انه يتمني الاحتراف في نادي برشلونة . 
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