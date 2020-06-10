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تعليم

لكل محبي التصوير الفوتوغرافي.. شروط المشاركة في مسابقة البحث العلمي لأفضل صورة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:38 م
التصوير الفوتوغرافي
التصوير الفوتوغرافي
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نهلة الشربيني
فتحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باب التقدم في مسابقة التصوير الفوتوغرافي لاختيار أحسن صور علمية في عام 2020، داعية جميع المهتمين للمشاركة في أول مسابقة من نوعها تنظمها الأكاديمية من خلال قطاع العلاقات العلمية والثقافية، وأنه علي جميع الراغبين التقدم والإطلاع علي شروط.

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ويتم المشاركة في المسابقة من خلال الرابط التالي

وتحدد آخر موعد للتقديم للمسابقة في موعد أقصاه 30 يوليو 2020، بشرط أن تكون كل الصور المشاركة هي صور أصلية وتم تصويرها عن طريق المشترك.

ويمكن من خلال الصور توصيل المفاهيم العلمية والحياة البرية إلي أكبر عدد من الجمهور في خمسة مجالات علمية تالية:

1- العلوم الطبيعية (الفيزياء – الكيمياء – الجيولوجيا – الفلك – الفضاء).
2- علوم الحياة (الأحياء – الهندسة الوراثية – الوراثة – الكيمياء الحيوية – الكائنات الدقيقة)
3- العلوم التكنولوجية المتقدمة (البيوتكنولوجي – النانوتكنولوجي – الذكاء الاصطناعي).
4- العلوم الهندسية والبيئية (البيئة – المناخ – العمارة – الميكانيكا).
5- التراث المصرى (الطبيعة- العادات والتقاليد- الاثار- الريف المصرى- الصعيد-المدن الساحلية والحدودية)

وأعلنت الاكاديمية عدد من المعلومات المهمة عن المسابقة، وهي: 
- تقدم الأكاديمية جوائز مالية قيمة للفائزين الثلاثة الأوائل علي التوالي  في كل مجال من المجالات المذكورة. 

- لا يوجد اية رسوم اشتراك بالمسابقة، وسوف يتم تحكيم الصور من خلال لجنة من الخبراء تشكلها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

- وتبحث لجنة التحكيم عن صور علمية وتراثية وطبيعية مبدعة ومعبرة وذات جودة استثنائية ومن زوايا فريدة.

- تستطيع الصور المشاركة القيام بالتواصل عبر السرد البصري من خلال المهارات الفنية والإبداعية المتميزة والتي تستطيع توثيق الظواهر العلمية التي تحدث من حولنا أو الحياة البرية والطبيعية والتراث التقليدى فى أقاليم مصر المختلفة.
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