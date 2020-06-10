AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الأركان: القوات المسلحة المصرية فى أعلى درجات الاستعداد القتالى لمواجهة كافة التحديات

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:58 م
الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد - رئيس الأركان
Advertisements
محمد إبراهيم
التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعدد من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة الغربية العسكرية.

ونقل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المنطقة الغربية العسكرية.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بحماة البوابة الغربية وما يبذلونه من جهد فى تنفيذ مهامهم الموكلة إليهم، والتصدى للعناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين، وتأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية فى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالى لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، وصون مقدساته وتأمين حدوده على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وذلك بالتزامن مع تقديم كل سبل الدعم لمعاونة أجهزة الدولة لمجابهة مخاطر فيروس كورونا.

وأدار الفريق محمد فريد حوارًا مع القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود المنطقة الغربية العسكرية استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم نحو مختلف التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى الوقت الحالى، وأشاد بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومى.

مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تزداد يومًا بعد يوم قوة فى ظل ما تمتلكه من أحدث الأسلحة والمعدات البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها.

حضر اللقاء عدد من قادة  القوات المسلحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع للرئيس: نقف خلفكم حماة لمصر وشعبها أمناء على المسئولية

ترشيحاتنا

بسبب نوع نادر من السرطان.. أم شابة تفقد ساقها بعد استقبال مولودتها الأولى

اكتشفت عيبا لا يمكن احتماله.. سيدة تطلب الطلاق من زوجها بعد قضاء فترة العزل المنزلي

بفستان أسود.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

ننشر تنسيق الثانوي العام والفني 2020 في 8 محافظات.. الآن

احترس.. أمين الفتوى يكشف عن فعل بعد الوضوء يبطل الصلاة

رسميا .. كريم عبد العزيز بطل الجزء الثانى من مسلسل الاختيار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار.. أكثر سيارتين مبيعًا في السوق المصرية

بهاف ستومك.. لقاء الخميسي تستعرض أناقتها فى إطلالة جديدة

بسبب نوع نادر من السرطان.. أم شابة تفقد ساقها بعد استقبال مولودتها الأولى