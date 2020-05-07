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أخبار البلد

شاهد.. رئيس الأركان يتفقد عددا من الأكمنة والارتكازات الأمنية بشمال سيناء

الخميس 07/مايو/2020 - 03:46 م
الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد - رئيس الأركان
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محمد إبراهيم
شارك الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء تناول وجبة الإفطار.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لمقاتلي شمال سيناء لدورهم الوطنى فى تطهير أرض سيناء من براثن الإرهاب الأسود.

وأكد الفريق محمد فريد أن الدفاع عن الوطن ومقدراته وحماية أمنه القومى هى المهمة المقدسة لرجال القوات المسلحة التى لا تهاون فيها تحت مختلف الظروف، مشيدًا بما حققه أبطال ومقاتلو القوات المسلحة من ضربات ناجحة ضد الجماعات الإرهابية على أرض سيناء.

وأثنى رئيس الأركان على الدور الذى يقدمه أبناء سيناء الشرفاء فى المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة فى استعادة الأمن والاستقرار والتنمية داخل سيناء الحبيبة.

وأدار الفريق محمد فريد حوارًا مع القادة والضباط وضباط الصف والجنود، استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات والقضايا فى ظل قيام القوات المسلحة بمعاونة أجهزة الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، كما قام بتكريم عدد من المتميزين من تقديرًا لأدائهم مهامهم بتفان وإخلاص خلال الفترة الماضية.

فى سياق متصل، تفقد رئيس الأركان مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة سير العمليات الأمنية التى تنفذها القوات على مدار الساعة لحماية الوطن وصون مقدساته، كما تفقد عددًا من الكمائن ونقاط الإرتكاز الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بسيناء للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية لأفراد القوات المسلحة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي.
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