AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شاهد.. وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة الجوية لمقاتلي المظلات باستخدام معدة الدلتا

السبت 16/مايو/2020 - 06:42 م
الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي - وزير الدفاع
Advertisements
محمد إبراهيم
شهد الفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إجراءات إصطفاف عناصر قوات المظلات وذلك فى إطار المتابعة الدورية لمستوى الإستعداد والتدريب القتالى لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة .

بدأت الإجراءات بكلمة قائد قوات المظلات أشار فيها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات المظلات لتؤدى مهامها بكفاءة وإقتدار ، كما إستعرض أبرز الأنشطة والالتزامات التى يتم تنفيذها، وما شهدته قوات المظلات خلال الآونة الأخيرة من تطوير وتحديث فى المنظومات الإدارية والفنية من أجل الارتقاء بالفرد المقاتل .

وإستمع الفريق أول محمد زكى للتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى للقوات المصطفة والإجراءات المنفذة أثناء رفع درجات الإستعداد القتالى للقوات ، ونقل القائد العام لرجال المظلات تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لما يبذلونه من جهد وعرق من أجل رفعة الوطن وحماية ترابه المقدس .

وأكد الفريق أول محمد زكى أن مقاتلى قوات المظلات هم أحد أركان القدرة العسكرية التى ترتكز عليها القوات المسلحة لتأمين الدولة المصرية ضد كافة التهديدات ، وأن رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين ماضون في آداء المهام المقدسة المكلفين بها لحماية وصون مقدساته .

وقام الفريق أول محمد زكى بالمرور على القوات المصطفة للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، كذلك المرور على إحدى المنشآت الإدارية التى تم تطويرها وتجهيزها لإستقبال العناصر المشاركة بالأنشطة التدريبية من الدول الصديقة والشقيقة داخل قوات المظلات .

كما شاهد القائد العام عددًا من الأنشطة الجوية لمقاتلى المظلات باستخدام معدة الدلتا ، إضافة إلى تفقد عامود الهواء الجديد الذى يستخدم فى تدريب القوات وصقل مهاراتهم على أعمال القفز الحر والسباحة الجوية ، فضلًا عن أنه يوفر عمل محاكاه واقعية لعملية القفز اثناء تنفيذ المهام وتأهيل القافزين المتدربين لمواجهة كافة الظروف الطارئة التى يمكن أن تواجههم اثناء القفز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع يتفقد إصطفاف عناصر قوات الصاعقة

وزير الدفاع يتفقد اصطفاف عناصر قوات الصاعقة .. القائد العام: القوات المسلحة مستمرة فى تنفيذ مهامها بالتوازي مع مجابهة كورونا

وزير الدفاع يشهد إجراءات اصطفاف الصاعقة ويتفقد معرض مهام مواجهة كورونا.. فيديو

وزير الدفاع: قوات المظلات هم أحد أركان القدرة العسكرية لتأمين الدولة

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. قصة الاعتداء على عمرو وردة في اليونان

علاقات محرمة وأعمال دجل وشعوذة.. حكايات السادية وطلب الجن معاشرة السيدات

لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني بعد العودة من توقف كورونا.. تعرف عليه

لن تصدق ما فعله طبيب دقهلاوي في عيادته لمواجهة كورونا.. فيديو وصور

أشرف بنشرقي ضحية رامز مجنون رسمي في حلقة اليوم

سكان أفريقيا أقل عرضة للوفاة بفيروس كورونا .. لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. انطلاق نيسان كيكس اى باور 2020 رسميا

توقف عن ذلك فورًا.. لف بقايا الطعام بالورق الفويل يسبب الأمراض

شكل تخيلى جديد لـ بيجو 308 الجيل الجديد ..صور