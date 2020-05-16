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أخبار البلد

وزير الدفاع: قوات المظلات هم أحد أركان القدرة العسكرية لتأمين الدولة

السبت 16/مايو/2020 - 03:20 م
الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي - وزير الدفاع
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محمد إبراهيم
شهد الفريق أول  محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إجراءات اصطفاف عناصر قوات المظلات، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لمستوى الاستعداد والتدريب القتالى لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت الإجراءات بكلمة قائد قوات المظلات أشار فيها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات المظلات لتؤدى مهامها بكفاءة واقتدار، كما استعرض أبرز الأنشطة والالتزامات التى يتم تنفيذها، وما شهدته قوات المظلات خلال الآونة الأخيرة من تطوير وتحديث فى المنظومات الإدارية والفنية من أجل الارتقاء بالفرد المقاتل.

واستمع الفريق أول محمد زكى للتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى للقوات المصطفة والإجراءات المنفذة أثناء رفع درجات الاستعداد القتالى للقوات، ونقل القائد العام لرجال المظلات تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى لما يبذلونه من جهد وعرق من أجل رفعة الوطن وحماية ترابه المقدس.

وأكد الفريق أول محمد زكى أن مقاتلى قوات المظلات هم أحد أركان القدرة العسكرية التى ترتكز عليها القوات المسلحة لتأمين الدولة المصرية ضد جميع التهديدات، وأن رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين ماضون في أداء المهام المقدسة المكلفين بها لحماية وصون مقدساته.

وقام الفريق أول محمد زكى بالمرور على القوات المصطفة للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ جميع المهام التى توكل إليها، والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، كذلك المرور على إحدى المنشآت الإدارية التى تم تطويرها وتجهيزها لاستقبال العناصر المشاركة بالأنشطة التدريبية من الدول الصديقة والشقيقة داخل قوات المظلات.

كما شاهد القائد العام عددًا من الأنشطة الجوية لمقاتلى المظلات باستخدام معدة الدلتا، إضافة إلى تفقد عامود الهواء الجديد الذى يستخدم فى تدريب القوات وصقل مهاراتهم على أعمال القفز الحر والسباحة الجوية، فضلًا عن أنه يوفر عمل محاكاة واقعية لعملية القفز أثناء تنفيذ المهام وتأهيل القافزين المتدربين لمواجهة جميع الظروف الطارئة التى يمكن أن تواجههم أثناء القفز.
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