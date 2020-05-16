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برلمان

وفد الحرية المصرى يزور أسرة الشهيد محمد إبراهيم سعفان بالبحيرة

السبت 16/مايو/2020 - 12:57 م
وفد حزب الحرية
وفد حزب الحرية
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ماجدة بدوى
قام وفد من أمانة المرأة بحزب الحرية المصري بمحافظة البحيرة بزيارة لمنزل البطل محمد إبراهيم سعفان شهيد بئر العبد بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء لتكريمه وتخليد ذكراه وتقديم خالص المواساة لأسرة الشهيد وتم إهداء درع الحزب وهدية تذكارية لوالدته ووالده داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأكد أعضاء وفد أمانة المرأة بحزب الحرية المصرى أن مصر بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يمكن ان تنسى ابطالها الشهداء من صقور وبواسل قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية مؤكدين ان مصر كلها لن تهدأ لها بال حتى يتم تحرير أرض سيناء الغالية وجميع أنحاء البلاد من رجس ودنس الإرهاب والإرهابيين.


وطالب الوفد من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إطلاق اسم الشهيد البطل " سعفان " على إحدى المدارس بمحافظة البحيرة تكريما وتخليدا معربين عن ثقتهم فى استجابة المحافظ لاقتراح حزب الحرية المصرى.
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