غضب الطبيعة .. حرائق الغابات تندلع في لوس أنجلوس وكاليفورنيا |فيديو

اذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها عملية إطفاء حرائق الغابات التي اندلعت في مقاطعتي لوس أنجلوس وفنتورا شمال ولاية كاليفورنيا.
وانضمت المروحيات الأمريكية إلى عملية إطفاء حرائق في محاولة للسيطرة على الحريق.
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وتسبب جفاف غير طبيعي في حدوث حرائق طالت تلال كاليفورنيا حيث تم إجلاء حوالي عشرات العائلات بسبب اقتراب الحريق من المنازل.
أشارت وكالة مكافحة الحرائق الحكومية إلى أنّ الحريق بالقرب من جيسيرفيل امتدّ على مساحة 10000 فدان وهو خارج عن السيطرة.
وأكّد مكتب عمدة مقاطعة سونوما أنّ السكان اضطروا إلى مغادرة منازلهم خلال الليل بسبب الحريق.
وانضمت المروحيات الأمريكية إلى عملية إطفاء حرائق في محاولة للسيطرة على الحريق.
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وتسبب جفاف غير طبيعي في حدوث حرائق طالت تلال كاليفورنيا حيث تم إجلاء حوالي عشرات العائلات بسبب اقتراب الحريق من المنازل.
أشارت وكالة مكافحة الحرائق الحكومية إلى أنّ الحريق بالقرب من جيسيرفيل امتدّ على مساحة 10000 فدان وهو خارج عن السيطرة.
وأكّد مكتب عمدة مقاطعة سونوما أنّ السكان اضطروا إلى مغادرة منازلهم خلال الليل بسبب الحريق.