أكدا ضرورة الالتزام بالحل السياسي.. وزيرا خارجية مصر والإمارات يدينان تعريض حياة المدنيين في ليبيا للخطر

أعرب سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن قلقهما من التطورات التي تشهدها ليبيا الشقيقة؛ بسبب استمرار القتال، والذي يهدد ويقوض أمن واستقرار المنطقة.

وعبر الوزيران، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم ، عن إدانتهما الشديدة لتعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر من قبل جماعات مسلحة مدعومة من قوى خارجية، وعلى وجه الخصوص حول مدينة سرت وجوارها.

وأكد الوزيران مجددا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، تماشيا مع مسار مؤتمر برلين، و"إعلان القاهرة"، حيث شددا على أن الحل السياسي هو الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق.



