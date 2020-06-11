AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مدير عام خدمات نقل الدم: قدمنا مسلسلا كرتونيا لتوعية المواطنين بثقافة نقل الدم.. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:15 ص
مسلسل الكارتون
مسلسل الكارتون
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، إنه بعد عرض المسلسل الكرتوني الذي تم عمله بالرسوم المتحركة وأطلقه بنك الدم حدث اختلاف كبير وكنا نتوقع حدوث بوادر أزمة وقمنا بعرضه في شهر رمضان حتى نقوم بزيادة المتبرعين.

وأضاف إيهاب سراج الدين، في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى إم سى" المذاع علي قناة "دي إم سي"، أن الغرض من عرض هذا المسلسل هو أن يستوعب الناس ثقافة التبرع بالدم، مؤكدا أننا قمنا بالخروج من شهر رمضان دون أن تحدث مشاكل أو نقص في الدم.

وأوضح إيهاب سراج الدين ، أن جميع دول العالم كانت تعاني من نقص التبرع بالدم بنسبة 30% إلي 40% ووصل في بعض الدول إلي 50% ولكن مصر لم تصل إلى هذه النسب.

وتابع : أن مصر لم تقم بعمل مناشدات للتبرع بالدم ولكننا لا نريد أن يكون هناك نقص في الدم وبالتالي قمنا بتحركات سريعة حتي لا نصل الي أزمة وهذا ما حدث.

واستكمل أنه أي موقف يحدث له علاقة بالتبرع بالدم سنقوم بعمل حلقات اخرى للمسلسل بأفكار جديدة تخص التبرع بالدم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

راعي كنيسة السيدة العذراء بالمنيا يدعو للمشاركة في حملة التبرع بالدم

كورونا السبب.. مدير الأورام لـ صدى البلد: نقص شديد فى كميات الدم بالمستشفيات

حفاظا على حياة المرضى.. بطولة رجال الرقاببة تحث المجتمع على المشاركة في التبرع بالدماء

خدمات نقل الدم: تراجع كبير في التبرع بسبب أزمة كورونا

خدمات نقل الدم القومي: هناك نقص بالدم من 15 إلى 20% ..فيديو

وزارة الصحة للمواطنين: متوقفوش عطاء الدم

ترشيحاتنا

الجيش الليبي: مليشيات الوفاق انسحبت 90 كم غربي سرت.. وطائراتنا استهدفت المتقهقرين

اللي بيشيش بقى بيدخن.. الشرقية للدخان تكشف حقيقة أزمة السجائر.. فيديو

شاهد.. اللقطات الأولى للهجوم الصاروخي على بغداد

الجيش الليبي يستهدف مواقع لميليشيات الوفاق شرقي مصراتة

سورة الملك.. وجزاء من يداوم على قراءتها

شيما صابر تقلد محمد هنيدي على تيك توك.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. لجين عمران تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بورشه تحتفل بعيد ميلادها الـ 72 .. صور

شباب يلتقطون سيلفي مع شرطي أثناء الاعتداء عليه في بريطانيا ..فيديو