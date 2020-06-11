مدير عام خدمات نقل الدم: قدمنا مسلسلا كرتونيا لتوعية المواطنين بثقافة نقل الدم.. فيديو

قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، إنه بعد عرض المسلسل الكرتوني الذي تم عمله بالرسوم المتحركة وأطلقه بنك الدم حدث اختلاف كبير وكنا نتوقع حدوث بوادر أزمة وقمنا بعرضه في شهر رمضان حتى نقوم بزيادة المتبرعين.





وأضاف إيهاب سراج الدين، في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى إم سى" المذاع علي قناة "دي إم سي"، أن الغرض من عرض هذا المسلسل هو أن يستوعب الناس ثقافة التبرع بالدم، مؤكدا أننا قمنا بالخروج من شهر رمضان دون أن تحدث مشاكل أو نقص في الدم.





وأوضح إيهاب سراج الدين ، أن جميع دول العالم كانت تعاني من نقص التبرع بالدم بنسبة 30% إلي 40% ووصل في بعض الدول إلي 50% ولكن مصر لم تصل إلى هذه النسب.





وتابع : أن مصر لم تقم بعمل مناشدات للتبرع بالدم ولكننا لا نريد أن يكون هناك نقص في الدم وبالتالي قمنا بتحركات سريعة حتي لا نصل الي أزمة وهذا ما حدث.





واستكمل أنه أي موقف يحدث له علاقة بالتبرع بالدم سنقوم بعمل حلقات اخرى للمسلسل بأفكار جديدة تخص التبرع بالدم .