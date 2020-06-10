البيت الأبيض: ترامب أكد للسيسي التزامه باتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة

أصدر البيت الأبيض بيانا عن تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمصري عبد الفتاح السيسي.





وقال البيت الأبيض إن الرئيسان ناقشا مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إلى جانب تطورات الأزمة في ليبيا.





وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب كرر التزام الولايات المتحدة بتسهيل اتفاق عادل ومنصف بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة.





كما أكد ترامب ترحيبه بالجهود المصرية للحل السياسي في ليبيا وعودة المفاوضات التي قدمها الرئيس السيسي من خلال "إعلان القاهرة".





وعقدت اليوم الاربعاء، الجلسة الثلاثية الثانية، بين مصر وإثيوبيا والسودان، في إطار استئناف مفاوضات سد النهضة بعد تعثرها منذ فبراير الماضي، بحضور المراقبين الدوليين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبى وجنوب افريقيا الرئيس الحالى للاتحاد الافريقي.





وخلال الجلسة، تمسكت مصر بالوثيقة التي خرجت عن المفاوضات التي أجريت برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، الصادرة يوم 21 فبراير، واتخاذها أساسا للتفاوض. بحسب ما أوردته وزارة الري السودانية.



