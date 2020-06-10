AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب أكد للسيسي التزامه باتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:19 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أصدر البيت الأبيض بيانا عن تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمصري عبد الفتاح السيسي.

وقال البيت الأبيض إن الرئيسان ناقشا مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إلى جانب تطورات الأزمة في ليبيا.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب كرر التزام الولايات المتحدة بتسهيل اتفاق عادل ومنصف بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة.

كما أكد ترامب ترحيبه بالجهود المصرية للحل السياسي في ليبيا وعودة المفاوضات التي قدمها الرئيس السيسي من خلال "إعلان القاهرة".

وعقدت اليوم الاربعاء، الجلسة الثلاثية الثانية، بين مصر وإثيوبيا والسودان، في إطار استئناف مفاوضات سد النهضة بعد تعثرها منذ فبراير الماضي، بحضور المراقبين الدوليين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبى وجنوب افريقيا الرئيس الحالى للاتحاد الافريقي.

وخلال الجلسة، تمسكت مصر بالوثيقة التي خرجت عن المفاوضات التي أجريت برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، الصادرة يوم 21 فبراير، واتخاذها أساسا للتفاوض. بحسب ما أوردته وزارة الري السودانية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس يجتمع بمجلس الأمن القومي لمناقشة الملف الليبي وسد النهضة.. والمجلس: يجب تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات الخاصة بسد النضهة لكي لا تكون أداة جديدة للمماطلة والتنصل

مفاوضات سد النهضة.. الري السودانية: إثيوبيا وعدت بتقديم مقترح كامل بشأن الأزمة

مصر تتمسك بوثيقة واشنطن كأساس لـ مفاوضات سد النهضة

ترشيحاتنا

بعد إعلان الزيادة الجديدة.. نصائح مهمة لتقليل استهلاك الكهرباء في المنازل

بسام راضي: خطة تُدرس بشكل تدريجي لعودة الأنشطة الرياضية وحركة الطيران

وفاة الكاتب الصحفي محمد صيام

مصير الأهلي والزمالك .. الكاف يحدد مواعيد مباراتى نصف نهائى أبطال إفريقيا

الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها وأرباحها حلال.. دار الإفتاء تجيب عن قيمة زكاتها

خاص | موقف المعلقين والمحللين المصريين من استغناءات beIN SPORTS

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشراشيب.. درة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

شاهد .. تعديل كلاسيكي على تويوتا لاندكروزر FJ40 .. صور

مصمم عالمى.. تفاصيل إطلالة زوجة محمد الشرنوبى فى عقد قرانها