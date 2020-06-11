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فن

مع أحمد السعدني.. أول ظهور لـ أشرف زكي بعد إجراء عملية تركيب دعامات بالقلب

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:14 ص
احمد السعدني وأشرف
احمد السعدني وأشرف زكي
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مصطفى كرم

طمأن الفنان أحمد السعدني، جمهوره على صحة الفنان الكبير أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعد إجرائه عملية جراحية بالقلب.


وزار أحمد السعدني، نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي في منزله، ونشر صورة برفقته عبر حسابه بإنستجرام، معلقا "حمد الله على السلامة يا نقيب". 


واستقرت الحالة الصحية للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في الساعات القليلة الماضية، وعاد إلى منزله بعد إجرائه عملية جراحية لـ تركيب دعامة في القلب.


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وحرص عدد كبير من الفنانين على الدعاء له ومساندته وخاصة أنه لم يحضر جنازة الفنان حسن حسني بسبب أزمته الصحية.

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