AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

منظمة خريجي الأزهر تندد بالهجوم الإرهابي على المدنيين في نيجيريا

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:38 ص
منظمة خريجي الأزهر:
منظمة خريجي الأزهر: تندد بالهجوم الإرهابي على المدنيين
Advertisements
محمد شحتة
نددت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في بيان لها اليوم بالهجوم الإرهابى الذي قام به مسلحون تتابعون لجماعة بوكو حرام الإرهابية، حيث هاجم المسلحون قرية فادوما كولورام في منطقة جوبيو بولاية بورنو، وقتلوا 69 شخصا على الأقل، وسرقوا 1200 رأس من الماشية والأبل، ودمروا القرية. 

وقال بيان المنظمة إن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس فقال: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [النساء: ٩٣]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هي يارسول الله؟ قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.... " [رواه البخاري ومسلم]. 

وأضاف البيان: إن سفك الدماء المعصومة وترويع الآمنين من أعظم الكبائر التي توجب مقت الله تعالى، والإسلام قد عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح البريئة بأشد العقاب، قال تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) [الأنعام: 151].

كما تقدم البيان بخالص العزاء لأهالي الضحايا، داعيا الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منظمة خريجي الأزهر تدين الهجمات الإرهابية على دورية للشرطة في أفغانستان

منظمة خريجي الأزهر تدين الهجمات الإرهابية على دورية للشرطة في أفغانستان

"خريجي الأزهر" تدين الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش في شرق أفغانستان

منظمة خريجي الأزهر تدين التفجيرات الإرهابية في أفغانستان

منظمة خريجي الأزهر تدين التفجيرات الإرهابية في الصومال

«خريجي الأزهر» تندد بالهجوم الإرهابي على نقطة حراسة بالعراق: سفك الدماء المعصومة من أعظم الكبائر

ترشيحاتنا

بعد وفاته صباح اليوم.. أسرة الفنان محمود مسعود تقرر صلاة الجنازة عليه في المقابر

العثور على قبر كليوباترا الضائع في الإسكندرية.. عالمة تفك اللغز| صور

المشى ساعة يوميا لرفع المناعة.. أخصائي تغذية: السمنة تشكل خطورة كبيرة على مريض كورونا

للمتعافين.. هل فيروس كورونا يصيب الإنسان مرتين؟.. استشارى يجب

صورت لحظة قتل جوزها.. هبه: جيراني خلصوا عليه بسبب ملاية سرير وشوية شباشب.. تفاصيل قتل شيف حدائق القبة.. فيديو

الحكومة: استمرار غلق المتنزهات حتى نهاية يونيو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأقوى؟ لعبة شد الحبل بين تويوتا هايلوكس وفورد رانجر.. فيديو

سيارة برأس حصان.. أغرب 3 ميزات في السيارات على مر التاريخ

تعرف على أكثر أبراج الرجال خيانة.. هل أنت منهم؟