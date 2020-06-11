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رياضة

نجم الإسماعيلي يطالب بإغلاق قناتي الأهلي والزمالك.. لهذا السبب

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:01 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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يسري غازي
طالب اسامة خليل نجم النادي الاسماعيلي السابق، بضرورة غلق قناتي النادى الأهلي والزمالك من أجل تهدئة الرأى العام الرياضي.

وقال اسامة خليل فى تصريحات خاصة لصدى البلد: ما يحدث بين مسؤولى قطبي الكرة المصرية فى الاونة الاخير جاء نتاج قنوات رياضيه استغلت غياب الرقابه عليها لينتشر جراء ذلك فكر التعصب لان للاسف التعصب احد درجات الجهل وعن نفسي لا اتابع القناتين.

وأضاف نجم الإسماعيلي: يتعين اغلاق قناتي الأهلي والزمالك لمنع إثاره الرأي العام في وقت البلد في حاجة الى التكاتف لمواجهه وباء فيروس كورونا.

يذكر ان التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن انه فى حال الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى :

ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

 - خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.
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