مش وقته.. شوبير: حالة التراشق بين قناتي الأهلي والزمالك لا تجوز ..فيديو

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، على ما يحدث في الوقت الحالي من مهاجمة الأهلي لـ الزمالك والعكس، إضافةً إلى التقدم بالعديد من البلاغات ضد بعضهما.





وأكد أحمد شوبير في تصريحات متلفزة بقناة "أون تايم سبورت 1"، أن ما يحدث أمر مثير للدهشة، متسائلًا "هل هذا وقت ما يحدث؟".





وأضاف أحمد شوبير أن الظروف الراهنة صعبة، ولا يجوز مطلقا أن تثار مثل تلك الأزمات في هذه المرحلة العصيبة، متعجبا "هل التحديات الموجودة بحاجة لكل تلك الأزمات؟!".









وتابع أحمد شوبير أن كل قناة عليها أن تتحدث عن فريقها وناديها، والدفاع عن قرارات مجلس إدارتها، إضافةً إلى إجراء حوارات مع اللاعبين صغار السن وذوي الخبرات.



