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رياضة

مش وقته.. شوبير: حالة التراشق بين قناتي الأهلي والزمالك لا تجوز ..فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:25 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، على ما يحدث في الوقت الحالي من مهاجمة الأهلي لـ الزمالك والعكس، إضافةً إلى التقدم بالعديد من البلاغات ضد بعضهما.

وأكد أحمد شوبير في تصريحات متلفزة بقناة "أون تايم سبورت 1"، أن ما يحدث أمر مثير للدهشة، متسائلًا "هل هذا وقت ما يحدث؟". 

وأضاف أحمد شوبير أن الظروف الراهنة صعبة، ولا يجوز مطلقا أن تثار مثل تلك الأزمات في هذه المرحلة العصيبة، متعجبا "هل التحديات الموجودة بحاجة لكل تلك الأزمات؟!". 


وتابع أحمد شوبير أن كل قناة عليها أن تتحدث عن فريقها وناديها، والدفاع عن قرارات مجلس إدارتها، إضافةً إلى إجراء حوارات مع اللاعبين صغار السن وذوي الخبرات.

وأشار أحمد شوبير إلى أن أي قناة رياضية من حقها الحديث عن أي فريق، ولكن في حال كانت القناة تابعة لأحد الأندية فلا يجوز لها إلا أن تتحدث عن ناديها فقط والكف عن مهاجمة المنافس.
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