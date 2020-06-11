إعلامية كويتية: جائحة كورونا عرت سوء إدارة منظمة الصحة العالمية للأزمة

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن قلة الشفافية التى تعاملت بها منظمة الصحة العالمية جعلتها فى مرمى انتقادات واسعة من دول عدة ومحط شبهات بتورطها فى حالة الفزع والهلع التى انتابت العالم مع الخسائر الفادحة التى تكبدتها كافة القطاعات .





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وأوضحت "الرشيد"، فى رسالة بثتها عبر صدى البلد، أن هناك حالة غضب عالمى تجاه منظمة الصحة العالمية ابدته بشكل واضح كل من أمريكا والبرازيل الهند واليابان وتايوان نظرًا للبيانات غير الدقيقة التى تنشر من وقت لآخر وقلة الشفافيى حول حول أعداد الإصابات والوفيات فضلًا عن تكبد العالم خسائر اقتصادية فادحة وفقدان ٤٠ مليون شخصا لأعمالهم بسبب بيانات منظمة الصحة العالمية.









ولفتت الرشيد، إلى أن أزمة كورونا عرت سوء إدارة منظمة الصحة العالمية للجائحة ما دفع دول كبري مساهمة فى دعمها مثل اليابان بمطالب باستقالته مديرها واعضائها بعد حالة التضليل التى وقع بسببها العالم فى مأزق.





طالبت كل من البرازيل وايطاليا وامريكا الانسحاب اوقف ميزانية أمريكا لصرف النظر عن فشله فى إدارة الأزمة وهذا كافة الاعضاء وتجاهل التحذيرات .





ولفتت الرشيد، إلى أن بعض الحالات التى توفيت بفيروس كورونا بعد ترشيحها تبين أن الوفاة تعود لبكتريا تسببت فى تجلط الدم وتوقف وصوله للأوعية الدموية والرأس ما تسبب الوفاة.









وقال ترامب في تغريدة إن "منظمة الصحة العالمية أخفقت"، في الوقت الذي تخطت فيه حصيلة وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة 11 ألفًا.





وتابع الرئيس الأميركي: "الغريب أنها (المنظمة) مموّلة بشكل كبير من الولايات المتحدة لكنّ تركيزها منصبّ على الصين"





ووجهت الحكومة البرازيلية انتقادات شديدة تجاه «منظمة الصحة العالمية»، معتبرةً أنها تفتقر إلى «الاستقلالية والشفافية» في مكافحة وباء «كوفيد - 19».





وفى وقت سابق، وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انتقادات حادة لمنظمة الصحّة العالمية، متهما إياها بالتقرب من الصين وبسوء إدارة أزمة وباء كورونا.



