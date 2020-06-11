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أخبار العالم

يعالج مرضى كورونا.. الهند ترفع الحظر عن تصدير هيدروكسي كلوروكين

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:19 ص
هيدروكسي كلوروكين
هيدروكسي كلوروكين
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محمد علي
رفعت الهند الحظر المفروض على تصديرها لعقار هيدروكسي كلوروكين الذي يستخدم لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد -كوفيد19-، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.


و غرد وزير المواد الكيماوية والأسمدة الهندي على تويتر، لافتًا إلى إن بلاده ستمنح هيدروكسي كلوروكين، وهو واحد من أقدم وأشهر الأدوية المضادة للملاريا.

لكن الدواء جذب الانتباه أيضًا على مدى العقود القليلة الماضية كعامل محتمل مضاد للفيروسات.

ويستخدم هيدروكسي كلوروكين في الأساس كعلاج للمصابين بالملاريا، لكن منذ أشهر نصح به طبيب فرنسي وأعلنت شركة سانوفي أنها تملك كميات كبيرة منه، حتى شرعت دول كثيرة في العالم في استخدامه، وهو الدواء الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "مغير قواعد اللعبة" في المعركة ضد Covid-19.

لكن ثارت حوله الأقاويل في الأسابيع الأخيرة خاصة بعد ظهور دراسة تقول أنه لايفيد في معالجة كل حالات الكورونا، بل إن له مخاطر صحية كبيرة ومضاعفات على المرضى.

 روج ترامب مرارًا وتكرارًا للدواء كعلاج محتمل لـ Covid-19 ، على الرغم من نقص الأدلة والتحفظات من قبل الخبراء الطبيين.

حظرت الهند ، وهي واحدة من أكبر الدول  المصنعة في العالم للهيدروكسي كلوروكين ، الصادرات في مارس عندما عطل إغلاقها سلاسل التوريد.

 ومع ذلك ، خففت البلاد بعض القيود وشحنت 50 مليون قرص من الدواء إلى الولايات المتحدة في أبريل، كما ذكرت وكالة رويترز.

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