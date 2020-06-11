لجنة الطاقة برجال الأعمال: إنشاء السوق الحرة الكاملة للطاقة اتجاه لا مفر منه

قال المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين أنه بعد مرور هذه الفترة من الإصلاح الاقتصادي، فى نهاية المطاف سوف نصل إلى رفع الدعم الكلي عن الطاقة، مؤكدا أنه لا مفر من الاتجاه نحو إنشاء السوق الحر الكامل للطاقة وتداولها كسلعة حرة سواء تم ذلك حاليا أو بعد سنوات.





وأضاف جنيدي أن قرارات الدولة فيما يتعلق بأسعار الكهرباء وما تم استعراضه من إنجازات جميعها في مصلحة الاقتصاد والصناعة الوطنية لتصبح أكثر قدرة على المنافسة مع المنتج المستورد والتوسع فى تصدير المنتجات المصرية فى الخارج، مشيرا إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يدير هذا الملف بكفاءة عالية ويثبت كل مرة انه وزير كهرباء استثنائي ومن افضل وزراء الكهرباء فى تاريخ مصر وما تم استعراضه من الإنجازات التى تمت فى الوزارة انتاجا ونقلا وتوزيعا ومرونة الأداء طبقا للمتغيرات المحلية والعالمية مما يجعلنا نشيد بالدكتور شاكر إشادة فى محلها ولا أبالغ إذا ما قلت أن قطاع الكهرباء محظوظ بوجود الدكتور محمد شاكر فى هذه الفترة الحرجة فى تاريخ الاقتصاد المصري .









وأشار رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال إلى أن القطاع الخاص يتطلع الى مواصلة خطط الحكومة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وخطة الدولة لإعادة هيكلة الأسعار، مؤكدا أن الحكومة تدير ملف الاقتصاد وملف الصحة فى هذه الفترة الحرجة بالكثير من التوفيق والسداد وأن هناك قرارات جيدة للغاية اتخذت لمعالجة التحديات خلال الفترة الماضية.

وأكد انه من المهم لنا جميعا حكومة وقطاع خاص ومجتمع ان نتكاتف بأقصى درجات التكاتف للخروج من هذه الفترة الحرجة التي تعتبر بحق عنق زجاجة خاصة على المستوى الاقتصادي والصحي والسياسي .





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وأردف جنيدي: كلنا خلف القيادة السياسية فى الحفاظ على الأمن القومي لمصر وما نواجهه من تحديات تاريخية سواء على مستوى سد النهضة أو ما نراه من تحديات على حدودنا الغربية مع ليبيا بالإضافة إلى مواجهة الإرهاب فى سيناء.



