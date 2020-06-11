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محافظات

إزالة 13 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بدمياط

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:34 م
حملات ازالة التعديات
حملات ازالة التعديات
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زينب الزغبي
صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب مستمرة بشكل يومى وقوى داخل مدن وقري المحافظة لحين ازالة كافة أوجه التعديات.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ قرار الإزالة لنحو عدد ٥٧٦ حالة منذ بدء فعاليات تلك الحملات بمنتصف مارس الماضي فضلا عن تلقى ٤٤ طلب تصالح فى مخالفات البناء.

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 لافتة إلى استمرار تلك الجهود التى تتم بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة للتصدى الحاسم لكافة صور التعديات وحالات البناء المخالف وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

 وأضافت بأن آخر ما تم بشأن تلك الحملات هو  إزالة عدد ١٣ حالة تعدِ على أراضى زراعية وبناء مخالف بعدد من المناطق بالمحافظة بمساحة ١٢٩٣ بالإضافة إلى تلقى عدد ٩ طلبات للتصالح فى مخالفات البناء على مساحة ١٠٩٥ م٢ وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية...

إذ أوضحت المحافظ أن نتائج تلك الحملة جاءت كالتالى، إزالة عدد ٩ حالات بناء مخالف  بمساحة ٩٠٥ م٢ وتلقى ٥ طلبات للتصالح فى مخالفات البناء بمساحة ٦٩٥م٢ وذلك بمركز ومدينة فارسكور بالإضافة إلى إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية لسور بالبلوك بمساحة ٨٨ م٢ بكفر سعد و كذا إزالة عدد ٣ حالات تعدِ على أراضى زراعية لمكامير فحم بمساحة ٣٠٠ م٢ بكفر البطيخ وأخيرًا تلقى ٤ طلبات للتصالح فى مخالفات البناء بمساحة ٤٠٠ م٢ بمدينة ميت أبو غالب..


إزالة 13 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بدمياط
إزالة 13 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بدمياط
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