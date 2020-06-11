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حوادث

الداخلية: ضبط 3136 مخالفة مرورية مختلفة خلال 24 ساعة

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق القانون على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة عن ضبط 3136 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 961 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و158 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير".

يأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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