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ثقافة

عزمى يعتمد نتائج مسابقة القومى لثقافة الطفل "اسمع وعبّر"

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:33 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
اعتمد الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة نتيجة مسابقة "اسمع وعبّر" التي أقامها المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف فى شهر أبريل الماضي؛ وذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير 2020؛ وتم اختيار الفائزين في المسابقة على النحو التالي : اولًا: مجال التعبير الفني بالرسم؛ المركز الأول (1000ج): جنات محمد أحمد، المركز الثاني (700ج): يارا عمرو أسامة، المركز الثالث (500ج) : جولي جورج صبحي، المركز الرابع (300ج): عبدالرحمن محمد قطب، المركز الخامس (200ج): مناصفةً بين شروق محمد أحمد ومصطفى محمود محمد.

ومن المركز السادس حتى العاشر (شهادة تقدير وإصدارات المركز) فاز به بالترتيب رفيدة يحيى محمد، وشادى محمد عبدالمعبود،  وميار محمد عكر، ومنة الله أحمد أبو ضيف، ولجين رامي محمود.

 ثانيًا : مجال التعبير الفني بفيديو؛ المركز الأول (1000ج): يمنى جمال، المركز الثاني (700ج): ساندي سالم محمد، المركز الثالث (500ج): ريناد عادل عوض، المركز الرابع (300ج): كرمينا سامح صبحي، المركز الخامس (200ج): مناصفةً بين عبدالرحمن محمد ماهر ومروة سليمان مصطفى، ومن المركز السادس حتى العاشر (شهادة تقدير وإصدارات المركز) فاز به بالترتيب يوانا ناجح زكى، بسملة ناجى صلاح الدين، و مازن محمد عكر، وأحمد منير عبد الصبور. 

وأكد محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، أن المركز بصدد إعلان أسماء الفائزين فى فيديو يعُرض على قناة المركز على يوتيوب.
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