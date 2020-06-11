تجنبها نهارًا.. 5 أطعمة تصيبك بالخمول والكسل





قدم موقع thehealthy قائمة بـ أطعمة تسبب الخمول ونصح بعدم الإفراط في تناولها خاصة خلال فترة النهار التي تتطلب مزيدًا من الطاقة والعمل..





1- الخبز الأبيض، وهو يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تتحول سريعا الى سكر مما يتسبب في زيادة نسبة السكر في الجسم وانخفاضها بشكل مفاجئ





2- حبوب الإفطار التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات و الكربوهيدرات





3-الاعتماد على تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية على مدار اليوم ، فهذا سيجعلك تشعر بالجوع مما يتسبب في خفض مستوى الطاقة لديك





4- مشروبات الطاقة ، وهي غنية بالكافيين و السكر لذا تمنحك النشاط لفترة قصيرة ثم ينخفض مستوى السكر بشكل مفاجئ فتشعر بالخمول





5-الوجبات المقلية ، فهي تحتاج فترة طويلة كي يتم هضمها مما يستدعي نقل الدم إلى الأعضاء فيشعر الانسام بخمول وكسل حتى يتم انتهاء هضم هذه الاطغمة المقلية

النظام الغذائي الصحي من أفضل المزايا التي يمنحها الإنسان لجسمه، فصحة أعضاء الجسم تتأثر بطبيعة الطعام الذي نتناوله، وكما يوجد أطعمة ومشروبات تحفز الجسم وتمنحه الطاقة والنشاط اللازم، هناك أيضا أطعمة تصيبك بالخمول والكسل وتسبب انخفاض مستوى الطاقة لديك.