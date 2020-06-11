بتكلفة 11 مليون جنيه.. نائب محافظ قنا يتفقد تطوير طريق مدخل قرية حجازة قبلى

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، مشروع رفع كفاءة طريق مدخل قرية حجازة قبلى والذى يشمل تدبيش جوانب ترعة كوم الفراد وتوسعة الطريق وإعادة رصفه بطول ٢ كم تقريبا وعرض ٨ أمتار بتكلفة مالية تصل إلى ١١ مليون جنيه.





أوضح نائب المحافظ، أن المشروع من المقرر انتهاؤه في شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا ضرورة تطبيق معاير الجودة والمواصفات القياسية فى أعمال فرش التربة الزلطية وأعمال الرصف.





و أشار عمر، إلى أن ذلك يأتى ضمن خطة المحافظة لرصف الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق بين المدن والقرى وتسهيل حركة النقل والمواصلات وزيادة معدلات الأمان والسلامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر2030.





و أكد عمر، ضرورة التنسيق بين الوحدة المحلية ومديريات الطرق والنقل والرى والكهرباء كل فيما يخصه للإنتهاء من تنفيذ المشروع طبقا للمواصفات، مضيفًا بأن الهدف من تدبيش جوانب الترعة هو الحفاظ على نظافتها وضمان عدم تسريب المياه، فضلًا عن دوره فى حماية الطريق من حدوث انهيارات قد تؤدى إلى إعاقة سير السيارات.





و وجه نائب المحافظ، فى ختام جولته، مسئولى الوحدة المحلية للقرية بإزالة تراكمات القمامة ونواتج التطهير على جوانب ترعة المصرف للحفاظ على المظهر الجمالى وتوفير بيئة صحية للمواطنين.





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