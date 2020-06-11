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رياضة

محامي النقاز يكشف تطورات شكواه ضد مرتضى منصور

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
كشف أنيس بن ميم محامي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن تطورات شكواه ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وتقدم بن ميم بشكوى ضد مرتضى في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب تصريحات رئيس الزمالك الأخيرة ضد النقاز ومسئولي الفيفا.

وقال بن ميم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ردا على الشكوى المرفوعة ضد رئيس نادي الزمالك تمت إحالة العريضة إلى غرفة التحقيقات التابعة للجنة الأخلاقيات في الفيفا".

وتابع "تفيد المراسلة أن هذه اللجنة تعهدت بالموضوع وسيتم إجراء التحقيقات اللازمة".
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