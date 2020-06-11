محامي النقاز يكشف تطورات شكواه ضد مرتضى منصور

كشف أنيس بن ميم محامي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن تطورات شكواه ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك.
وتقدم بن ميم بشكوى ضد مرتضى في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب تصريحات رئيس الزمالك الأخيرة ضد النقاز ومسئولي الفيفا.
وقال بن ميم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ردا على الشكوى المرفوعة ضد رئيس نادي الزمالك تمت إحالة العريضة إلى غرفة التحقيقات التابعة للجنة الأخلاقيات في الفيفا".
وتابع "تفيد المراسلة أن هذه اللجنة تعهدت بالموضوع وسيتم إجراء التحقيقات اللازمة".