الزمالك يرفض التعاقد مع حسام عاشور

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن رفض مسؤولو النادي كافة محاولات وكلاء اللاعبين من أجل التعاقد مع حسام عاشور لاعب وسط فريق الأهلي فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وحاول وكلاء اللاعبين إقناع مسؤولي القلعة البيضاء بالتعاقد مع حسام عاشور .





يأتي هذا ليكون بديلًا لطارق حامد على الرغم من رفض مرتضي منصور رئيس النادي التفاوض معه قبل أن يجدد مسؤولو النادي رفضهم للتفاوض مع اللاعب.





ويسعى الزمالك لتعزيز خط الوسط بلاعب صغير السن كي يكون بديل لطارق حامد الذي يعد أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق الأبيض.