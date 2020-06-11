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حوادث

لتحقيق مشاهدات عالية| أم وابنتها تعرضان محتوى خادشًا بقناتهما على موقع للتواصل

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:11 م
ضبط فتاتين
ضبط فتاتين
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مصطفى الرماح
تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعى مقاطع فيديو لسيدتين تقومان من خلالها بإستخدام إشارات وإيماءات وألفاظ تخدش الحياء العام.

تمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات من تحديد هويتهما (سيدة وإبنتها - مقيمتان بالقاهرة) وضبطهما.




وبمواجهتهما أقرتا بإنشائهما لقناة بأحد مواقع التواصل الإجتماعى لإعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى خادش للحياء العام، بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية والحصول على إستفادة وربح مادى، وإستدراج عملائهما من خلال التواصل عبر أحد برامج التواصل على الهواتف المحمولة.

 وضبط بحوزتهما (3 هواتف محمول "مُحمل عليهما بعض الفيديوهات المخلة والمحادثات النصية المتبادلة مع بعض الأشخاص" - لاب توب - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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