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رياضة

‎الخطيب يفتتح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي..صور

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:17 م
الخطيب
الخطيب
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عبد الحكيم ابو علم
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي اليوم الخميس على افتتاح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وذلك بعد أعمال التطوير التى تمت على مدار الشهور الماضية وتوفير كافة الاحتياجات الفنية والتقنية من الأجهزة والمعدات الحديثة  للارتقاء بالملف الإعلامي وتقديم المستوى الذي يلبي طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.

رافق الخطيب في جولته بمقر النادي بالجزيرة كل من:  محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، وخالد مرسي، مدير مقر الجزيرة والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة ، ومحمد يوسف رئيس شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والعديد من مديري الإدارات المختلفة بالنادي.


وشدد الخطيب على ضرورة استغلال التقنيات والأجهزة الحديثة التى تم الاستعانة بها للارتقاء بالملف الإعلامي على كافة المستويات وتغطية الأخبار والأنشطة الرياضية بما يليق بنادي القرن.‎
‎الخطيب يفتتح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي..صور
‎الخطيب يفتتح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي..صور
‎الخطيب يفتتح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي..صور
‎الخطيب يفتتح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي..صور
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