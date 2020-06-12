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محافظات

مستقبل وطن بأسوان يوزع الكمامات بـ 2 جنيه للمواطنين.. صور

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:24 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن في مركز نصر النوبة بالتعاون مع إدارة التضامن الإجتماعى بالمركز مبادرة لتصنيع الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد (  كوفيد  -  19  ) .

ويتم بيع هذه الكمامات للمواطنين بسعر مخفض يبلغ جنيهين فقط للكمامة الواحدة وذلك إنطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن

ويأتى ذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب .

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ومن جانبه صرح النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة بأن هذه المبادرة تهدف إلى توفير الكمامات بأسعار بسيطة للتصدى لجشع بعض التجار الذين يستغلون أزمة الكورونا ويقومون ببيع المستلزمات الطبية بأسعار مبالغ فيها .

وأوضح النائب حسن سيد خليل بأنه تم فتح منفذ بالتعاون مع إدارة التضامن الإجتماعى بمركز نصر النوبة لتوفير هذه الكمامات للجميع وذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومؤسسات الدولة المصرية.

ويتم تحقيق ذلك من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات لتلبية إحتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم ضمن مبادرة "حياة كريمة ".
مستقبل وطن بأسوان يوزع الكمامات بـ 2 جنيه للمواطنين.. صور
مستقبل وطن بأسوان يوزع الكمامات بـ 2 جنيه للمواطنين.. صور
مستقبل وطن بأسوان يوزع الكمامات بـ 2 جنيه للمواطنين.. صور
مستقبل وطن بأسوان يوزع الكمامات بـ 2 جنيه للمواطنين.. صور
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