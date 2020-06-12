مستقبل وطن بأسوان يوزع الكمامات بـ 2 جنيه للمواطنين.. صور

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن في مركز نصر النوبة بالتعاون مع إدارة التضامن الإجتماعى بالمركز مبادرة لتصنيع الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) .





ويتم بيع هذه الكمامات للمواطنين بسعر مخفض يبلغ جنيهين فقط للكمامة الواحدة وذلك إنطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن





ويأتى ذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب .





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ومن جانبه صرح النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة بأن هذه المبادرة تهدف إلى توفير الكمامات بأسعار بسيطة للتصدى لجشع بعض التجار الذين يستغلون أزمة الكورونا ويقومون ببيع المستلزمات الطبية بأسعار مبالغ فيها .





وأوضح النائب حسن سيد خليل بأنه تم فتح منفذ بالتعاون مع إدارة التضامن الإجتماعى بمركز نصر النوبة لتوفير هذه الكمامات للجميع وذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومؤسسات الدولة المصرية.



