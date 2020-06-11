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محافظات

صوامع وشون أسوان تستقبل 90 ألفا و270 طن قمح

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:53 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
قال المهندس حسين جلال رئيس الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بأسوان إنه يوجد على مستوى المحافظة 5 صوامع وشون تستقبل كميات الأقماح الموردة ضمن موسم حصاد القمح للعام الحالى وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بجودة عالية . 

وأشار حسين جلال إلى أن الصوامع والشون بدأت فى إستقبال شحنات القمح منذ منتصف شهر إبريل الماضى وذلك داخل 5 صوامع وشونة بطاقة إجمالية 126 ألف طن.

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وأضاف جلال أن الكميات التى تم توريدها شملت رئيس قسم الشئون الزراعية أن الكميات التي تم توريدها شملت 5 آلاف و 847 طنا و 780 كيلو بمطحن أسوان و827 طنا و425 كيلو بشونة مطحن كوم أمبو،  و 18 ألفا و 719 طنا و 440 كيلو مطحن حورس بإدفو،  بجانب 44 ألفا و 931 طنا و620 كيلو بصومعة المفالسة بإدفو  ، و 19 ألفا و 944 طنا و200 كيلو بصومعة الراجحي بتوشكى بإجمالى 90 ألفا و 270 طنا و 465 كيلو جراما .

وتابع أن الصوامع والشون بالمحافظة بدأت في استقبال شحنات القمح والتى تضم 5 صوامع وشونة بطاقة إجمالية 126 ألف طن منها صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 ألاف طن، بجانب صوامع مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وأيضًا شون بنك التنمية والإئتمان الزراعى بطاقة 5 ألاف طن، فضلًا عن إضافة صومعة تابعة للقطاع الخاص بمشروع توشكى تصل طاقتها إلى 30 ألف طن.
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