صوامع وشون أسوان تستقبل 90 ألفا و270 طن قمح

قال المهندس حسين جلال رئيس الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بأسوان إنه يوجد على مستوى المحافظة 5 صوامع وشون تستقبل كميات الأقماح الموردة ضمن موسم حصاد القمح للعام الحالى وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بجودة عالية .





وأشار حسين جلال إلى أن الصوامع والشون بدأت فى إستقبال شحنات القمح منذ منتصف شهر إبريل الماضى وذلك داخل 5 صوامع وشونة بطاقة إجمالية 126 ألف طن.





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وأضاف جلال أن الكميات التى تم توريدها شملت رئيس قسم الشئون الزراعية أن الكميات التي تم توريدها شملت 5 آلاف و 847 طنا و 780 كيلو بمطحن أسوان و827 طنا و425 كيلو بشونة مطحن كوم أمبو، و 18 ألفا و 719 طنا و 440 كيلو مطحن حورس بإدفو، بجانب 44 ألفا و 931 طنا و620 كيلو بصومعة المفالسة بإدفو ، و 19 ألفا و 944 طنا و200 كيلو بصومعة الراجحي بتوشكى بإجمالى 90 ألفا و 270 طنا و 465 كيلو جراما .





وتابع أن الصوامع والشون بالمحافظة بدأت في استقبال شحنات القمح والتى تضم 5 صوامع وشونة بطاقة إجمالية 126 ألف طن منها صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 ألاف طن، بجانب صوامع مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وأيضًا شون بنك التنمية والإئتمان الزراعى بطاقة 5 ألاف طن، فضلًا عن إضافة صومعة تابعة للقطاع الخاص بمشروع توشكى تصل طاقتها إلى 30 ألف طن.