ضبط 792 هارباً من تنفيذ الأحكام و207 مخالفات مرورية بأسوان

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 19 قضية تموينية شملت ضبط 8 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى ، و 8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، بجانب 3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية .





وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 792 حكما شملت ضبط 164 حكم حبس جزئي و 31 حكم حبس مستأنف و 415 أحكام غرامات و 178 حكم مخالفات، بجانب ضبط 4 جنايات .





كما تم تحرير نحو 207 مخالفات مرورية متنوعة شملت ضبط توك توك بدون ترخيص ، وتحرير 33 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري فى 41 مخالفة.





وحررت 50 مخالفة غرامة ونش، وأسفرت أيضا عن تحرير 80 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.



