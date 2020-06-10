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حوادث

ضبط 792 هارباً من تنفيذ الأحكام و207 مخالفات مرورية بأسوان

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:00 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، تنظيم حملاتها المكبرة؛ لتحقيق الإنضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط 7 متهما بحوزتهم 6 أسلحة نارية ، علاوة على ضبط كمية من نبات البانجو المخدر معهم تزن نحو 4 كجم، بجانب ضبط 20 جرام هيروين ، و115 قرصا مخدرا.

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 19 قضية تموينية شملت ضبط 8 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى ، و 8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، بجانب 3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية .

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 792 حكما شملت ضبط 164 حكم حبس جزئي و 31 حكم حبس مستأنف و 415 أحكام غرامات و 178 حكم مخالفات، بجانب ضبط 4 جنايات .

كما تم تحرير نحو 207 مخالفات مرورية متنوعة شملت ضبط توك توك بدون ترخيص ، وتحرير 33 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري فى 41 مخالفة. 

وحررت 50 مخالفة غرامة ونش، وأسفرت أيضا عن تحرير 80 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق. 

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة فقد تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم شرطة أول أسوان أسفر الفحص عن ضبط سائقين بحالة إيجابية لتعاطى المخدر ( حشيش وبانجو واقراص مخدرة ) .
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