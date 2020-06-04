ضبط 170 مخالفة مرورية بينهم سائق تحت تأثير المخدر بأسوان

استكملت مديرية أمن أسوان، تنظيم حملاتها المكبرة لضبط المخالفين والخارجين على القانون.
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ضبط 232 مخالفة مرورية و26 قضية تموينية بأسوان
وبحسب بيان، اليوم، الثلاثاء، أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة عن تحرير نحو 170 مخالفة مرورية متنوعة شملت ضبط توك توك بدون ترخيص، وتحرير 19 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري فى 24 مخالفة.
كما تحررت 39 مخالفة غرامة ونش، وأسفرت أيضا عن تحرير 85 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.
وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة فقد تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم شرطة أول أسوان أسفر الفحص عن ضبط سائق بحالة إيجابية لتعاطى المخدر (حشيش وبانجو وأقراص مخدرة).
اقرأ أيضا:
ضبط 232 مخالفة مرورية و26 قضية تموينية بأسوان
وبحسب بيان، اليوم، الثلاثاء، أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة عن تحرير نحو 170 مخالفة مرورية متنوعة شملت ضبط توك توك بدون ترخيص، وتحرير 19 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري فى 24 مخالفة.
كما تحررت 39 مخالفة غرامة ونش، وأسفرت أيضا عن تحرير 85 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.
وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة فقد تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم شرطة أول أسوان أسفر الفحص عن ضبط سائق بحالة إيجابية لتعاطى المخدر (حشيش وبانجو وأقراص مخدرة).
وبالتوازي مع ذلك عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وإنتشار عمليات مراقبة المحاور المختلفة للتعامل الفوري مع أي حالات مخالفة لتعليمات مجلس الوزراء الخاصة بتوقف عمل جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، وحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات.
كما جرى تنظيم الحملات المكثفة على الطرق السريعة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات مرورية في ظل جهود أجهزة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.