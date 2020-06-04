ضبط 170 مخالفة مرورية بينهم سائق تحت تأثير المخدر بأسوان

وبالتوازي مع ذلك عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وإنتشار عمليات مراقبة المحاور المختلفة للتعامل الفوري مع أي حالات مخالفة لتعليمات مجلس الوزراء الخاصة بتوقف عمل جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، وحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات.



كما جرى تنظيم الحملات المكثفة على الطرق السريعة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات مرورية في ظل جهود أجهزة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.