ضبط 232 مخالفة مرورية و26 قضية تموينية بأسوان

تواصل مديرية أمن أسوان ، حملاتها المكبرة لضبط المخالفين والخارجين على القانون.





كما تحررت 70 مخالفة غرامة ونش، وأسفرت أيضا عن تحرير 85 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.



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وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة فقد تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم شرطة اول أسوان أسفر الفحص عن ضبط سائق بحالة إيجابية لتعاطى المخدر ( حشيش وبانجو واقراص مخدرة ) .





وبالتوازى مع ذلك عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وإنتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.





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كما جرى تنظيم الحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ إستمرار الحملات الأمنية.





وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 26 قضية تموينية شملت ضبط 7 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمى، و 11 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، بجانب 7 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، بجانب قضية لسلع مجهولة المصدر .



