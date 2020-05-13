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حوادث

ضبط 203 مخالفات مرورية و28 قضية تموينية بأسوان

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:54 م
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
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شاذلى عبد الفتاح
تستكمل مديرية أمن أسوان، تنظيم حملاتها المكبرة لضبط المخالفين والخارجين عن القانون. 


وبحسب بيان، اليوم الأربعاء ، أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة عن تحرير نحو 203 مخالفات مرورية متنوعة شملت ضبط تروسيكل بدون ترخيص ، وتحرير 28 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري فى 33 مخالفة. 


كما تحررت 60 مخالفة غرامة ونش، وأسفرت أيضا عن تحرير 79 مخالفة متنوعة وتم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق. 


وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم شرطة اول أسوان أسفر عن ضبط سائقين بحالة إيجابية لتعاطى المخدر ( حشيش وبانجو واقراص مخدرة ) .


وبالتوازى مع ذلك عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية. 


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كما جرى تنظيم الحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.


وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 28 قضية تموينية شملت ضبط 7 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمى، و 11 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، بجانب 9 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، بجانب قضية لسلع مهربة جمركيًا  .
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